演員群幫邵翔慶生。（三立提供）

生日驚喜。（三立提供）

禾浩辰強吻邵翔。（三立提供）

台視、三立週日偶像劇《你有念大學嗎？》上週劇情女主角安心亞主動獻吻禾浩辰，用親吻代替「我愛你」正式承認兩人關係後，戲裡飾演守護安心亞、最大暖男的邵翔宣告出局。雖然戲裡看似孤單，戲外也是貼心暖男的邵翔卻有好人緣，本週日（7日）生日的他，在製作單位刻意安排下，被騙了出席採訪通告卻又臨時取消，提前度過又驚又喜的慶生。

由於當天拍攝場景是在男主角陽子浩的家，沒戲份的邵翔卻被通知要出門受訪，出門前已和女友小蠻吵了一架的邵翔，「出門前她就一直嫌棄自己穿的衣服太隨便，為了要不要換衣服吵起來」。邵翔殊不知這早是裡應外合的安排，女友是希望壽星可以帥一點，等他匆匆趕到現場等待採訪時，才被通知今日通告已取消，隨之迎面而來的竟是蛋糕，讓他當下還猛揮手說生日還沒到，在一陣生日快樂歌後，邵翔才恍然大悟主角是他自己，嚇得他頭皮都發麻。

過去一向習慣低調慶生的他，笑說自己年紀到了，不在乎過生日，因為距離生日還有四天，所以沒有特別期待劇組幫他過生日，沒想到自己居然如此好騙。製作人和禾浩辰、梅賢治、米凱莉、劉馨如、米娜等人都人手一支玫瑰向邵翔示愛，尤其是禾浩辰上前強吻邵翔，讓邵翔滿臉驚恐。

在邵翔印象中，曾有一次在ＫＴＶ慶生，因為女友太擔心他喝多會很盧，乾脆在每一杯啤酒中混威士忌，想讓他直接醉倒，果然那天他只過了20分鐘的生日就什麼都記不得了。

(中時 )