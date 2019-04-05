北市艋舺公園晚間發生喋血凶殺，綽號「八指富」擺攤賣香腸，56歲的何姓男子，與49歲林姓男子有債務糾紛，下午在公園內大打出手，遭警方帶回並以違反社維法裁罰，兩人疑似不滿互相責怪，7時許又繼續爭吵，何最後持刀砍殺林兩刀致死後逃逸。

何嫌長年在公園周遭擺攤賣烤香腸，2015年5月不滿遭駐衛警驅離，持剪刀刺傷對方，逃亡4天後落網，事後被判處5個月徒刑，得易科罰金15萬，事後他仍繼續在公園擺攤，但個性火爆，經常與人發生衝突。

警方指出，何是在附近擺小吃的流動攤販，林則不時會在公園附近閒晃，兩人日前曾有金錢糾紛，雙方為此發生多次爭執。

5日下午3時許，兩人在公園拉扯鬥毆，引發民眾報警，警方隨後將兩人帶回，依違反社維法「公共場所鬥毆」，將兩人裁罰法辦。

兩人離開後又在公園繼續理論，晚間7時再度發生扭打，抓狂的何持預藏的小刀，朝林胸、腹猛刺兩刀，林渾身是血倒臥地上，警消將他緊急送醫，但仍在晚間9時因傷重宣告不治，警方已調閱監視器緝凶，全案朝殺人罪偵辦中。

(中時 )