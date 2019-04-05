女作家部落格 揭陳星「謊話連篇」

已故作家林奕含。（翻攝林奕含臉書）

作家林奕含去世至今快滿2周年，林奕含前年4月27日在家中輕生，矛頭指向補教名師陳星，同年涉嫌性侵的陳星最後獲不起訴確定。大陸網友今天踢爆陳星竟跑到大陸福建教書，有人震驚、有人怒轟。

該網友在微博貼文爆料說，補教名師陳星現在改名為陳藝，目前在福建福州的飛外語學校授課，開設了「陳藝國文課堂」。表示自己會公開此事，並不是想要公開審判他，也不是為了讓誰身敗名裂，只是想要「預防下一個房思琪」。

底下網友紛紛說：「換個名字繼續當老師？」、「太噁心了。」、「還有臉來。」、「這位陳老師就是台灣誘姦女學生致其自殺的那位。福州群眾周知。」、「之前說逃到上海，現在曝光在福州。」、「記住他的嘴臉，有小孩的都抱好了。」、「之前灣灣新聞就一直有說他可能會躲到大陸重新教書，真的來了！」、「這個x渣，就是《房思琪的初戀樂園》裡猥褻性騷擾、誘姦未成年少女，導致其自殺的那個人，怎麼的就能來大陸圈錢了？」

補教名師陳星前年捲入林奕含誘姦風波，林奕含在處女作《房思琪的初戀樂園》一書中，描述女學生遭補習班狼師誘姦的經歷，她因此受憂鬱症之苦自殺身亡，年僅26歲，陳星被指控利用權勢誘姦女學生，輿論一片撻伐，該案台南地檢署作出陳星不起訴處分。後來甚至傳出已暫停工作的陳星，有意賣房求生。

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(中時電子報)