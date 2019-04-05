新北市長侯友宜5日上午前往五股孝恩納骨堂及新莊生命紀念館慰問辛苦的工作人員，也向上香祭祀的民眾問好致意。（吳岳修攝）

今天是清明節，新北市長侯友宜一早前往五股孝恩納骨堂及新莊生命紀念館上香祭祀，同時慰問在清明連假中排班上班的清潔隊及消防局人員，侯友宜強調新北市府未來要推動墓地公園化，減少嫌惡設施，讓新北市的居住環境變得更好。

侯友宜說，清明節是慎終追遠、緬懷先人的日子，新北市府規畫掃墓服務，讓民眾掃墓快速方便捷，警察局維持交通順暢，金紙也交由清潔隊集中焚燒送往八里等焚化場，不僅避免釀災，也減少空氣汙染，他很感謝所有市民的配合。

侯友宜也提到，公墓公園化是新北市府未來努力的目標，同時也減少墓地在都市裡使用，讓嫌惡設施慢慢減少，因此他特地來視察墓地公園化的狀況，希望把周遭環境整理的更好。

民政局長柯慶忠表示，為服務各公墓及納骨塔掃墓祭祖人潮，市府動員高達1200人次以上人力，設置掃墓服務站提供各式掃墓工具，民眾掃墓盡量利用大眾交通工具，各個掃墓區都設有接駁專車，隨招隨停的接駁方式，讓民眾免去塞車之苦，節省許多寶貴時間。

警察局也在各墓區路口及交通易壅塞處進行管制，維護交通順暢；消防局消防車進駐公墓巡邏戒備，並提供水袋防災滅火；同時各公所發放抹草皂及紙錢回收專用袋，鼓勵民眾配合紙錢集中焚燒，統由環保局載運至焚化爐燃燒，降低空氣汙染。

(中時 )