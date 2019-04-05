曾少宗飾演喜歡量子力學、星戰科幻迷的創傷科外科醫師。（公視提供）

曾少宗演過多次醫生角色。（公視提供）

曾少宗此次飾演醫生，先做了功課。（公視提供）

主視覺引起討論。（公視提供）

公視推出台灣首部器捐移植協調師職人劇《生死接線員》，前導預告引起關注，臉書上架10天，迅速累計超過42萬人觸達與1300次分享。男主角曾少宗歷經醫院實習與拍攝，有勇氣簽器官捐贈同意卡嗎？他說：「這件事不會是我一個人的事，還必須跟爸媽討論，我自己當然非常樂意，之前演過骨髓捐贈的影視作品，當時演完後簽了骨髓捐贈卡，這次也會去做。」

曾少宗多年前在《你是春風我是雨》扮演整形和家醫科醫師、舞台劇《當你轉身之後》演過腫瘤科醫師、《惡作劇2吻》扮看護，和醫療故事滿有緣。他說過往沒特別到醫院學習，這次為做角色功課，開拍前到彰化基督教醫院實習，當天看到許多手術器具，也看了兩台刀，一邊是24歲的女兒要捐肝，一邊是等待移植的癌症爸爸，他距離患者僅5步距離，最後還摸了因癌症切除下來的硬肝，和劇中呈現場景一模一樣。

他對生死課題還在尋找答案，在這過程隨著年紀成長，生命中也經歷愛犬、情人離世，慢慢能理解死亡這件事，「導演說死亡的議題不好做，對很多人來說是禁忌和嚴肅，所以這次故事用量子學、宇宙討論死亡，希望把生和死議題向上提升」，他戲中蓄鬍造型增加穩重感，飾演角色是喜歡量子力學、星戰科幻迷的創傷科外科醫師。

拍攝期間，醫療顧問希望曾少宗表現出「殺氣」，他也做好做滿。他說醫生一進手術房，一個念頭、決定都可能影響患者的生存機率，必須要專注，因此會露出肅殺神情，「我平常很少吃肉，拍戲那陣子常常吃紅肉，感受血腥這件事」，醫療顧問看完他的演出，誇他看起來真的渾身「殺氣」。

對擬真的醫療戲，曾少宗表示《生死接線員》每場戲拍得都不簡單，現場有100多個工作人員在各自職位上全力創作，就算拍輕鬆的戲「我也是戰戰兢兢，包含在開刀房要熟悉開刀的手勢、術語，還要理解戲的節奏」。

《生死接線員》由邱晧洲、王傳宗執導；曾少宗、劉倩妏、李杏、單承矩與邱震瀚等人主演，更搭配方文琳、潘麗麗、吳朋奉、洪小鈴、應采靈、尹昭德、鄭平君等人特別演出；5月4日起，每週六晚間9點公視首播。

財團法人器官捐贈移植登錄中心統計，去年有超過9000人等待器官移植以解除病痛，卻僅有327人捐贈器官，讓其他889人生命重獲希望。公視表示，期望《生死接線員》從器捐流程中協調師的職人專業出發，持續引領台劇對社會議題討論，也讓大眾更關注生命議題。

(中時 )