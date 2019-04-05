有人虧趙麗穎應是要藏先前否認懷孕文章。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

大陸女星趙麗穎上月和「蘭陵王」馮紹峰生下一兒，最近忙照顧兒子的她，今(5日)被發現搶先用了微博新功能「僅開放半年內發文」，也就是時間早於半年前的發文全被設為不可見，成為搶頭香用這功能的第一個藝人，引來網友熱議，有人酸她是想藏先前否認懷孕的文章，但也有粉絲為她緩頰，說：「明星也是有權力設置自己微博，不要過多猜測，多關注作品」。

趙麗穎去年被傳和馮紹峰熱戀，更多次傳出懷孕疑雲，8月趙麗穎PO出自己劈腿照片，笑說：「不知道說啥了，我們給大家劈個岔吧」間接否認，怎知10月大逆轉，趙麗穎、馮紹峰雙雙官宣領證結婚，今年初又承認有喜，上月喜獲麟兒，相當戲劇化。

最近微博推出新功能，可讓使用者設置是否只開放半年內發文讓網友閱讀，今有人發現趙麗穎已火速使用此功能，引來正反兩極議論，有人質疑她過去發文是否有「黑歷史」，但也有粉絲說：「都過去這麼多天了，沒必要一直揪著不放吧」、「最討厭這種人，別人設成3天可見關你什麼事」、「雖然是人家自己的事，但是粉絲朋友們還是希望她可以取消這個設置的」、「這是演員作為一個普通人的權利，希望大家能給明星們一些個人空間」。

而凱度（Kantar）最近公開CelebrityZ商業明星影響力100強榜單，可見久未有新作品的趙麗穎登第一，其次是迪麗熱巴、周杰倫、楊冪、胡歌、周冬雨、王俊凱、劉濤、古天樂、陳奕迅，可見粉絲們始終相當期待趙麗穎復出接新戲，被封流量女王當之無愧。

(中時電子報)