永靖鄉民代表會主席林大福涉嫌賄選被羈押。（吳敏菁翻攝）

彰化縣永靖鄉民代表會正副主席林大福、邱平舜涉嫌賄選案的風波越滾越大，還扯出幕後金主是事前鄉長黃建彰，傳聞賄款方式相當詭奇，吊掛樹上、還派人監看誰取走，日前林大福從大陸返台，檢方傳喚兩人，兩人都矢口都否認，檢方訊後聲押獲准

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彰化縣永靖鄉民代表會正副主席選舉傳出賄選，關鍵人票的 行情喊到上百萬元，檢警調3月14日 發動搜索並傳喚相關涉案人員，但因為主 席林大福仍未到案，為釐清案情，彰檢以有串證之虞，15日將副主席 邱平舜等4人聲押。

彰化地院裁准將前代表詹日新收押，另副主席邱 平舜30萬元、邱世明與余秉峰各10萬元交保候傳。遭收押的詹日新， 上屆亦曾參選鄉民代表；本屆交棒給25歲女兒詹文惠，高票當選，不料卻涉入正副主席選舉賄選案遭收押。

日前林大福返台，黃建彰涉案傳聞越演越烈，有人供出他是幕後操控選情的金主，手法更是特別，把賄款裝在袋子裡，利用夜間，吊掛在永靖鄉永坡路一處停車場的樹上，再派人監控，有1名鄉民代表出面取款後，拿走自己的部分，其他轉交給他人。

永靖鄉民代表會有11名代表，去年就職典禮後，選舉正副主席，林大福和邱舜平再度搭檔競選，以6比5勝出。但投票得具名，票投林大福和邱平舜曝光，有人不滿兩邊都拿錢，影響選舉結果，檢舉幕後詭奇的付款內幕，檢方恐有串證之虞，聲押獲准。

(中時 )