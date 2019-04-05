富邦悍將今日在新莊展開主場開幕戰，對決統一7-ELEVEn獅隊，吸引8036人進場支持，富邦派出洋將索沙迎戰施子謙，統一獅前三場連敗尋求止血，富邦則渴望擺脫戰績墊底。索沙今日先發好投也獲得隊友火力支援，光是3局下就攻下6分大局，終場9比3戰勝統一獅。

1局下富邦首位打者陳品捷從施子謙手中轟出首局首打席全壘打，幫助球隊率先得分。不過統一獅在第3局立刻靠陳傑憲安打上壘，並成功發動盜壘上到得點圈，緊接著上次對決索沙有好表現的郭阜林再打出適時安打送回陳傑憲，將比數追平。

3局下半陳凱倫、王正棠接連打出右外野方向安打，范國宸一棒打回一、三壘上的隊友，將比數逆轉成2比1領先。富邦打線火燙無法擋，今天傷癒剛歸隊的蔣智賢打出深遠二壘安打再追加1分，林益全也不放過機會打下團隊第4分，林哲瑄和林宥穎接連安打，富邦在該局攻下6分大局奠定勝基。

蔣智賢傷癒復出先發打第4棒。（中央社）

除此之外打下勝利打點的范國宸也在6局下轟出兩分全壘打，為索沙的好投義氣相挺，將比分擴大至9比1領先。

富邦在8局換上陳鴻文登板後援，遭到楊家維轟出代打陽春炮，四壞球保送陳傑憲後又被潘彥廷打出二壘安打追回1分，不過還是無力挽回局面，最終富邦悍將以9比3賞「南霸天」統一獅4連敗。

索沙今天主投7局只失1分拿下勝投，被敲6支安打，防禦率降至1.57，同時被選為本場比賽的MVP。相較索沙有隊友的火力支援，施子謙今天先發5.2局失9分都是自責分，隊友郭阜林鎮守三壘還發生單場3次失誤，苦吞本季第一場敗投。

(中時電子報)