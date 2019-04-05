真相太恐怖！人類的死亡竟有2成與不良飲食息息相關。一項研究發現，全球每年有成百上千萬人因不良飲食習慣死亡，那些喜食加工肉類、高鹽食物和含糖飲料的人，比一般人更接近死亡的威脅。研究者指出，不良飲食造成的死亡人數，超過世界上任何其他風險。

《今日美國》報導，這份發表在期刊《柳葉刀》的《全球疾病負擔分析》顯示，約五分之一的死亡（約1100萬）與不健康的飲食習慣有關。死者當中，包括約1000萬人患有心血管疾病，91萬3000人患有癌症，近33萬9000人患有2型糖尿病。

研究作者華盛頓大學教授默里（ Christopher Murray）表示，「這項研究證實了許多人多年來的想法，不良飲食造成的死亡人數超過世界上任何其他風險。」

各國不良飲食習慣風險各不相同，研究人員稱，美國人死亡和患病的主要膳食風險因素是全穀物攝入量低，達不到每天125克的標準。高鹽（每天3克以上）飲食則為中國、日本和泰國帶來最大的飲食風險。

此外，中國飲食相關癌症死亡率最高（每10萬人口死亡42例）。15種不良飲食習慣中，喜食高鹽及全穀物、水果攝入量不夠是陸人最大的不良飲食習慣。

(中時電子報)