今日是清明節，也是先總統蔣公逝世44周年，前新北市長朱立倫「我當總統」直播今晚以「朱立倫當總統，讓和解，成為台灣團結重生的力量」為題，主張面對歷史無須意識形態作祟，民進黨搞清算鬥爭、去中去蔣化來拚選舉，無助於台灣和諧與團結。朱並強調，若當選總統，必會正視過去，用修復代替報復，以和解態度化解誤解與對立，以一個團結的台灣面向未來。

朱立倫指出，不論台灣人民對於先總統蔣公做出什麼評價，都該肯定他對光復、保衛及建設台灣的貢獻，同時也要給先總統蔣經國大大的感激，感謝他推行十大建設，為台灣數十年經濟發展立下穩固基礎，以及奠定台灣民主發展所作出的努力。

朱立倫強調，面對歷史，不要用意識形態撕裂社會，應共同正視歷史事實與前人功過，然後一同攜手往前，才有和解、團結的可能，而獨派團體潑漆、砍銅像的行為，無助社會團結。

他提到，去年9月21日國際和平日，新北市政府在汐止鹿窟事件紀念公園舉辦了白色恐怖時期最大的政治事件「鹿窟事件追思會」，監察院歷時一年多，在2017年完成調查報告，並啟動國家賠償機制，而自己當時就不斷強調和平、人權的可貴與重要，並要時時刻刻提醒，絕對不能再犯同樣的錯。

朱立倫說，台灣走過威權時代，曾留下許多傷痕，但面對上一代留下來的歷史，應是要用修復代替報復，朝向了解、和解，而不是製造更多誤解與對立。

朱立倫接著批評，蔡英文曾有很好的機會、擔負人民期待推動和解共生，但促轉會卻變成清算鬥爭的選舉工具，從促轉會前副主委張天欽事件開始，蔡政府的轉型正義就被看破手腳；自促轉會成員自比為「東廠」的那一刻起，社會大眾就再也沒辦法相信民進黨是真心要找真相、追正義。

朱立倫表示，民進黨執政不斷推動去蔣化、去中化、去國旗化，哪天把中華民國也去掉了也不讓人意外。他呼籲，台灣只有一個，一個不分東西南北、男女老少、本省外省、原住民新住民，都共同生活的台灣，而一個國家強大與否，不是看血統有多純正，而是包容性有多強，「朱立倫當總統，一定正視歷史事實，坦然面對歷史真相，但不搞分化鬥爭，讓和解成為台灣團結重生的力量！」

(中時 )