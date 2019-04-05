桃園有名人妻婚前就腳踏兩條床，除了正牌男友外，還同時與一名邱姓男同事多次發生關係並拍下性愛影片，不過女子後來結婚想跟結束這段不正常關係，要邱交出性愛影片遭拒，邱並揚言要她「拿20萬」來說，邱因此被依恐嚇罪遭起訴。但邱在法庭上向法官喊冤，表示當時只是說氣話，沒有真的要錢，法官認為，邱男是有影片所有權，說「拿20萬來」是「喊價」，判處無罪。

起訴指出，邱男2014年認識女子，她雖有男友，卻也和邱發生多次關係、還拍下性愛影片，2年後女子和男友結婚，想結束跟邱的不倫關係，女子向他表示要分手，並希望邱交出性愛影片。卻遭到邱的拒絕，後來邱男向女子表示給20萬就交出影片，讓女子心生畏懼而提告而遭起訴。

聯合報報導，邱男向法官辯稱，當時只是說了氣話，沒有真的要恐嚇她，辯護律師也說，邱男的目的不是金錢，且該影片也不是偷拍，邱有也保有的該影片的權利，沒有還給女子，也不會造成她名譽上的損害。

而法院調查後，也無證據顯示該性愛影片是邱偷拍或其他違法方式取得、持有，邱男也合法具所有權，邱不僅無返還的義務，女子也無索還權利，因此邱不給也是他所有權行使的自由範疇。

法官認為，邱稱「拿20萬」是喊價，不能認定這是加害於女子財產，且邱電話中曾表示不屑要錢等語，此外，女子為了要告邱男，事先和老公研擬「蒐證計畫」，故意設計套話讓邱不經意脫口說出恐嚇的話語，法官認為，女子和先生事先計畫好請君入甕，難認她真有對邱的話心生畏懼，而判邱男無罪。

(中時電子報)