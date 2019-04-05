言承旭（右四）和朱孝天（右三）在節目中合體。取自微博

吳謹言。取自微博

華晨宇先前戴假髮模仿「花澤類」。取自微博

華晨宇模仿「花澤類」在《流星花園》中經典橋段，台詞是這樣的：「想哭的時候就倒立，這樣眼淚就不會流出來了。」劇迷至今印象深刻。取自微博

F4成軍至今18年，4人各有不同轉變，朱孝天、周渝民已婚，周渝民也是唯一當爸爸的F4成員，吳建豪歷經婚變恢單，唯一多年黃金單身漢就是言承旭。他們的事業重心也轉往大陸多年，其中言承旭在陸綜較為活躍，2年內參加4個綜藝節目，日前難得與昔日戰友朱孝天合體上浙江衛視室內競技真人秀節目《王牌對王牌4》，令許多「流星粉」引頸期盼。

經典偶像劇《流星花園》去年重新翻拍，勾起許多粉絲對舊版《流星》的時代情懷。浙江衛視《王牌對王牌》新4季由沈騰、賈玲、華晨宇、關曉彤主持，新1集節目上個月底錄製，以「影視情侶」為主題，邀言承旭、朱孝天、沈月、官鴻、陳曉、郭麒麟擔任嘉賓，製作單位精心設計舊版《流星》言承旭、朱孝天與新版演員沈月、官鴻同框畫面。

言承旭、朱孝天時隔6年再同框，節目中安排他們合唱經典曲〈流星雨〉，成為節目最大看點之一，該集節目預計本月12日播出。有趣的是，《王牌對王牌》主持人之一、被視為音樂擔當的大陸歌手華晨宇，先前在節目中戴假髮扮周渝民飾演過的「花澤類」，他演唱〈情非得已〉時，畫面還播出《流星》中周渝民與大S畫面，相當逗趣。

言承旭去年錄完陸綜《放開我北鼻》、《新舞林高手》之後，今年開始動起來，廣告代言、戲劇及活動邀約不斷，他4月14日將前往新加坡參加《紅星大獎2019》頒獎典禮，頒獎嘉賓日前曝光，台灣部分有言承旭、孫協志、藍正龍、曾寶儀、周興哲，香港有張柏芝、郭晉安、鄭欣宜，大陸則以《延禧攻略》暴紅的吳謹言為代表。

言承旭13年前曾造訪新加坡，當時為世界宣明會到當地宣傳，時隔13年重回新加坡，勢必成為媒體和粉絲焦點。這場頒獎典禮的話題人物不少，吳謹言去年被傳因耍大牌而「得罪」央視，不過近日雙方破冰，她現身央視的音樂節目並獻唱一首取自《詩經》的〈子衿〉曲目，歌聲溫柔甜美。問到挑選該曲的原因，她說：「很喜歡〈子衿〉這篇的『心裡有愛，就要唱出來』，所以唱的時候自然把情緒投入當中。」生了第3胎的張柏芝屆時也將是「嬌」點。

(中時 )