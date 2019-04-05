嚴德發實地了解防空任務戰備情形，並轉達總統蔡英文對於國軍官兵捍衛領空的肯定與嘉許。（軍聞社提供）

嚴德發視導時指出，對於共機活動全程，應運用聯合情監偵綿密掌握，若遇突發狀況應適時派遣空軍戰機與防空飛彈部隊應處。（軍聞社提供）

中共軍機日前飛越海峽中線，引發關注。國防部長嚴德發今則前往澎湖防區視導，轉達三軍統帥、總統蔡英文對官兵捍衛領空優異表現的肯定，並強調對於任何挑釁，國軍不求戰、不避戰，遵循「國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退」指示，戮力戰備整備、積極提升戰力，確保國家安全與區域穩定。

國防部指出，嚴德發今日上午抵達澎湖地區視導「天駒部隊」，聽取簡報後即轉往警戒待命室，了解飛行員戰備執勤情形，並對官兵時刻堅守崗位，保持高度警戒驅離共機，充分發揮空防戰力，確保臺海安全的努力，表達高度嘉勉之意。

此外，國防部也發布嚴德發與當日執行攔截任務的經國號戰機飛官對話照，指出飛官面對嚴德發詢問當時升空執勤、攔截共機時心中唯一念頭，堅毅地回答 「保衛國土！」而看到飛官堅定捍衛國家安全的信念與意志，嚴德發也表示「以你為榮」，特別予以讚揚，同時期許所有官兵，國軍堅守「忠於國家、忠於團隊、忠於人民」的核心價值，善盡軍人保家衛國的職責。

「毋恃敵之不來，恃吾有以待之！」嚴德發還勉勵所有官兵，體認國軍肩負確保台海安全的使命，三軍勤訓精練，運用聯合情監偵掌握狀況，發揮聯合作戰效能，誓為國家安全與民眾福祉最堅實的保障，進而維護區域和平、穩定。

(中時 )