哈日族小心！非洲豬瘟中央災害應變中心今（5）日表示，根據日本農林水產省動植物檢疫所頒布的新措施，自今年4月22日起，旅客攜帶動物產品入境日本未主動申報遭查獲，最高將被裁罰100萬日元（約新台幣27萬元）或3年有期徒刑。應變中心提醒國人赴日旅遊要特別注意，千萬不要違反日本的規定。

根據日本動植物檢疫所統計，近年入境日本違規攜帶動物產品旅客之來源國，大陸排名第1，與菲律賓、越南、韓國及台灣列為前5名。應變中心呼籲民眾，疫病無國界，防疫不分國籍，除不要違規攜帶肉類製品回國外，亦不要攜帶肉製品至其他國家，以免受罰。

非洲豬瘟疫情在亞洲持續擴散，目前已有大陸、蒙古、越南及柬埔寨淪為疫區，我國在行政院成立非洲豬瘟中央災害應變中心，整合各部會力量全力圍堵疫情入侵，各國也都提高警戒，強化各項相關邊境管制措施。

日本農林水產省動物檢疫所在網站上公布細則，自2019年4月22日起，將嚴格實施肉製品違法入境事宜。若確定隨身行李檢查出違法肉製品等畜產品，攜帶者即成為處罰對象。根據日本的家畜傳染病預防法，未申報即造法攜帶畜產品入境，可能裁罰有期徒刑3年或100萬日圓（約新台幣27萬元）以下的罰金。

日本動植物檢疫所特別提醒，未經申報查出即會受到嚴懲，且入關時需在護照或機票上註記，相對檢查也會拉長時間。

(中時 )