役政署傳霸凌!現服役於役政署公共行政役的張姓替代役男，傳出遭到女技工霸凌，被推下樓梯導致頭部腦震盪的事件，他今(5日)更出面公布受害錄音檔，並指控役政署欲掩蓋事實。

綜合媒體報導，張姓役男為台大法律系畢業，曾在大陸節目「中國好詩詞」中表現出色，更因此被封為「詩詞男神」，未料卻傳出一名張姓女長官將他推下樓梯，導致他腦震盪。

事後他向署長投書反應並對張女提告，而同袍則替他代為投書媒體，他才於4日接到役政署長龔昶仁致電稱要「了解情況」，隨後副署長沈哲芳接受媒體訪問時，卻扭曲事實，更指責他受傷回家後就斷了聯繫，讓他氣憤表示不能原諒役政署的作為。

張姓役男解釋案情道，他先前就已透過署長信箱投訴張姓長官職場霸凌，未料卻是他被掉換單位，對方沒受到懲處。今年4月，張姓長官看到他在辦公室收拾物品，竟將他推開並說「好狗不擋路」，他追問對方為何動手，對方竟對他破口大罵後將他推下樓梯處。

役政署對此則表示，對於此事引起社會大眾關切，深表歉意，目前針對張女言行不當的部分，已先將其調職並依調查結果記過懲處；對於張男提告張姓女長官傷害罪的部分，役政署尊重司法機關偵辦結果，也會全力配合調查。

(中時電子報)