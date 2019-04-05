日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）5日表示，小行星探測機隼鳥2號 (Hayabusa 2)成功在龍宮小行星(Ryugu)表面擊出人造隕石坑，至於人造坑洞的畫面，還需一段時間的資料接收才會回傳。

日本共同社報導，隼鳥2號目前的位署在距離地球3億公里的小行星帶，它在直徑900公尺、四角型的龍宮小行星上空500公尺處繞行，而4月5日進行的試驗，是將2公斤的銅質彈丸，以秒速2公里的速度，撞擊到小行星表面，如果條件良好，應該能形成直徑數公尺的圓坑，要是真的成功，隼鳥2號計畫在5月嘗試登陸在坑洞裡或附近區域，並採集岩石樣本。

JAXA表示，隼鳥二號不會實況拍攝彈丸擊中小行星的過程，因為撞擊時，小行星必會有大小不一的岩石碎片飛散，有可能飛濺到隼鳥2號的所在高度。為避免被碎片擊中損傷機體，撞擊的瞬間，隼鳥二號會繞到小行星背面躲避，在接下來的兩週左右的時間裡，等待碎片逐漸回落，然隼鳥2號會返回龍宮上方20公里處，確認是否順利形成了隕石坑。

日本隼鳥2號的銅質衝擊器分離，此時距離龍宮約500公尺，這張照片是隼鳥2號光學導航相機拍攝的，拍完照後它就飛到小行星後方躲避。(圖/JAXA)

這項任務並不是為了無意義的射擊好玩，而是幫助科學家了解龍宮這類的小行星，內部的組成。科學家認為，這些小行星是在太陽系形成初期就已經存在，因此它是早期太陽系岩石質材料的樣本，主要是想調查水份有多少。科學家相信，地球的形成初期，不斷與含水的隕石撞擊，終於形成海洋。因此對龍宮小行星的調查，也是對地球生命有機物等從何而來，這類的起源研究。

(中時電子報)