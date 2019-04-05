劇中飾演一家人。（民視提供）

陸弈靜。（民視提供）

民視推出王禎和原著改編的金鐘劇《老鼠捧茶請人客》日前開鏡，葉天倫擔任製作人，陸弈靜、李千那、傅子純、黃舒湄等人主演，這也是陸弈靜、李千那第一次演出民視台語戲劇。劇中陸弈靜飾演靈魂出竅的阿嬤，媳婦李千那跟婆婆陸弈靜的婆媳問題，以及處在兩個女人之間的「夾心餅乾」傅子純。《老鼠捧茶請人客》分上、下兩集，開拍前特地找了真理大學台灣文學系的戴華萱副教授為演員上文學課。

飾演媳婦天慧的李千那，劇中因嚴重資訊焦慮症候群，習慣以各類最新資訊教養小孩、管理家務、與人相處、處理工作，對提升自我毫不懈怠，也跟婆婆對兒子有教養方面的衝突。她說，以往演出生氣都是破口大罵，這次婆媳或管教兒子比較像《家政婦》角色，用冷眼對待家人，笑說是「用眼睛殺人」。

李千那說，劇中角色壓抑，很像現代的媽媽，平常工作很忙，但也看很多資料書來養孩子，所以「婆媳問題」就會產生。她喜歡玩角色，和演員互相「丟球」，自己在劇中會切換3種模式，跟婆婆講台語、跟兒子講國語、跟老公講國台語，這次演出生活化喜劇，覺得很新奇，合作起來也非常愉快。

王禎和的原著《老鼠捧茶請人客》是近40年前的著作，製作團隊改編為2019新潮版，某部分更貼近觀眾生活。鮮少演出喜劇的陸弈靜，表示私底下個性安靜，但看到劇本就非常期待，這一次演出靈魂出竅的阿嬤，非常有挑戰，因為這題材很新穎，加上自己沒有兒子，無法體會婆婆的心情，開拍前特地跑去公園聽大家怎麼談論媳婦，才發現大家某部分跟自己角色一樣，就是對媳婦明明是關心，卻很少讚美。

她因為沒演過一來一往的婆媳鬥嘴戲，和李千那對戲時反而覺得好笑。陸弈靜戲外還沒當阿嬤，所以看鄰居的婆婆帶孫子，都從他們生活中互動觀察。這次跟劇中孫子互動也讓她覺得新鮮，「拍這檔戲壓力蠻大，除了未曾體驗過靈魂出竅，還在劇中挑戰演唱日本童謠」，她直說只能把日本童謠當情歌來背。

首次挑大樑的傅子純說，第一次跟李千那合作搭檔演夫妻，很開心，自爆她就是自己的菜，從歌唱比賽就有關注她，加上跟前輩陸弈靜合作，發現自己也上了一課，從讀本到對戲都會蹦出很多想法，跟自己過去演出很不一樣，覺得很像到新的地方學習。以愛為名的出發點，傅子純面對媽媽跟老婆的爭執，私下也先聽朋友的經驗才發現身邊人有好多「婆媳問題」，當老公的人也是需要學習，新奇的是，這一次劇中兒子私下也叫他爸爸，可愛的互動讓他們培養出好感情，每天拍戲都很開心。

(中時 )