早已提前確保例行賽第1位置的富邦勇士，5日讓張宗憲、蔡文誠、張宗憲、米歇爾與賈西亞5人輪休，改用全本土陣容面對台銀，沒想到富邦最後仍以88比80贏球，更摘10連勝改寫隊史紀錄，舊紀錄是台灣大在第11季的9連勝。

「原本上周就確定不讓3名本土主力打了，加上米歇爾肌肉有點拉傷、擔心賈西亞受傷，所以本周都練全本土面對台銀的戰術，」富邦總教練許晉哲說，「儘管我都五上五下了，卻還是避免不了林孟學、賴廷恩兩人的受傷情況發生。」

本季例行賽以24勝12敗戰績作收的富邦，接下來將可休息到20日，才去彰化體育館進行季後賽第2輪賽事，但許晉哲相當小心翼翼，「就算拿下第1，我們也不會自滿，仍會照著平日正常訓練，不過我必須稱讚今晚登錄的12人。」

林書緯貢獻全場最高22分，外加8籃板、6助攻，不過富邦此役最大亮點，還是本季首次上場，就攻下生涯新高13分的李盈鋒，許晉哲表示，「盈鋒上季來的時候，就知道他的拚勁與籃板不錯，今晚總算展現他的外線能力了。」

無法在本季最後1場比賽，也是自家主場日贏球，台銀總教練韋陳明賽後語氣充滿無奈，卻不願怪罪球員什麼，「沒有完美畫下句點，當然很遺憾，我仍感謝球員的積極配合，改革之路本來就是充滿痛苦，但我仍會帶領大家走下去。」

「起碼我們本季看到不少改變，像是季前首次出國移地訓練，以及努力找到合適洋將，可惜轉型還是需要付出代價，接下來我會繼續爭取百分之百福利與資源，讓我們球隊環境可以更好。」韋陳明說，謝宗融與張博勝此役各拿20分。

台銀後衛張博勝賽前特別牽著自己未婚妻的手進場。(中華籃協提供)

(中時電子報)