富邦悍將在5日對戰統一7-ELEVEn獅，面對施子謙打出13支安打狂拿9分，賽後打出勝利打點及全壘打的范國宸則說，因為賽前打擊教練陳該發有特別提醒施子謙的投手特性，因此有特別設定球路打擊。

富邦悍將總教練陳連宏則說：「主要是打擊有串聯，選手們對好球的掌握度提升不少。蔣智賢今天打二壘安打後，身體有點不舒服先退場，明天是否先發還要看狀況。索沙今天展現很好的壓制力，陳鴻文和倪福德有滿多場沒投球，索沙也投了90多球了，因此讓索沙在7局先下場休息。」

今天范國宸5打數3安打，還打出一發兩分全壘打，貢獻3分打點，面對大學同學施子謙，范國宸其實有特別做攻擊策略，「全隊其實最近打擊很不錯，王正棠被保送後自己有鎖定球路作攻擊。」而賽前打擊教練有特別交代，今天隊友們也將安打串聯做得很好。

范國宸也提到今天富邦第3局能攻下6分是因為掌握到施子謙的失投球，施子謙在前幾局邊邊角角的球都投得很不錯，剛好第3局有點控球不穩，才有把握機會攻下6分。

(中時電子報)