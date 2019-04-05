女廁馬桶竟莫名炸翻，高雄一間夜店日前在臉書粉絲團貼出一張馬桶翻倒碎裂的照片，店家無奈的表示，無法理解客人到底是怎麼使用的，由於事件太離奇，老闆不但表示不要求賠償，還公開尋找這名肇事者，要讓她當夜店的VIP，到店裡玩樂免費。
店家透過臉書粉絲頁上公開尋找「炸掉」馬桶的女客人，店家表示完全無法理解客人是做到的，開玩笑的說，「這看起來根本是想把水挖出來游泳吧？」店家大方的說，很欣賞這麼「派」的女生，只要肇事者大方承認是她，不僅不用賠償，還能成為終生VIP，以後來玩來喝酒來派對終身免費。不過業者同時也呼籲，請大家愛惜使用也警告下次再破壞馬桶就要罰100倍了。
網友看了照片也紛紛笑稱「別再相信女生轉不開瓶蓋了」也有網友表示想到場拍照打卡，希望店家先不要修理留言「不朝聖一下不行，到底有多ㄎㄧㄤ才可以炸」，不過店家表示還剩兩天可以拍照。
(中時電子報)
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