國民黨2020總統初選擺不平，「吳韓會」最快也要18日才會面，資深媒體人黃暐瀚指出，國民黨主席吳敦義若要當「造王者」，就要學當年的民進黨主席林義雄和國民黨主席吳伯雄，勇敢排除萬難。

黃暐瀚在廣播節目《POP撞新聞》點出，1999年2月，有意參選總統的許信良，質疑民進黨內推舉陳水扁選總統的聲浪，指扁才台北市長剛落選，當時民進黨的「四年條款」還明文規定，1998年選了台北市長，2000年就不能參選其他的公職。後來這個「四年條款」，被當時的黨主席林義雄強力排除了，林義雄為了阿扁一肩扛起，兩肋插刀。結果2000年民進黨完成了中華民國史上第一次政黨輪替。

2007年，時任國民黨主席的吳伯雄，也為當時在「特別費案」官司起訴，一審很可能有罪的馬英九，處理掉「一審有罪就不提名」的排黑條款。此條款還是馬英九當主席時訂下的規則。為了保證國民黨2008重回執政，吳伯雄扛下一切，修掉了排黑條款，最後馬英九2008勝選。

黃暐瀚強調，當造王者是不容易的。但造王者，永遠可以創下一個難以超越的歷史定位。如果韓國瑜是2020的「唯一解方」，吳敦義主席其實可以更勇敢一點！

網友回應說：「朝令夕改，國民黨內部亂哄哄，沒一個像韓國瑜一樣有氣魄、有能力，參加初選，明知不可行，說了不是等於白說，所以會無好會，我倒認為先掙得王金平和朱立倫的同意，再徵招韓國瑜，是否較順理成章。」、「吳主席你要加油，不要躊躇不前而致錯失良機，造成黨內更大的網內互打，我們基層支持者真的覺得你要更有開創性，更能一肩挑起，暐瀚說的沒錯，你要更勇敢一點！」

(中時電子報)