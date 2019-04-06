Deep Fake人工智慧技術可以偽造出令人驚奇影像

美國國家地理情報局官員指出，中國大陸正將近年來興起的「深度偽裝」(Deep Fake)電子技術應用於防範外國偵察大陸的地理情報，這種以人工智慧方式進行的圖像自動生成網路技術，可以將開放使用的衛星照片進行特殊化處理，用以擾亂國外衛星照片對大陸的軍事與民用目標的偵察工作。它可以欺騙電腦，造成電腦識別地圖或相片的混亂，目前中共在此種技術範疇已大幅領先美國。

這種「深度偽裝」技術在大陸被稱為「AI換臉術」，是專指以人工智慧進行人體圖像合成技術，將特定圖像(臉部或其他可辨識的生理特徵)接合到某些動畫或影片中，通常被用於偽造名人性愛影片，2017年首次在網上引起熱列討論。

美媒《防務一號》網站報導說，該網站組織的第二屆「天才機械」（Genius Machines）論壇上，美國家地理情報局專家陶德．邁爾斯(Todd Myers)表示，中共正將運用自動生成網路對抗技術對衛星照片進行處理，以擾亂外國地理或軍用衛星使用人工智慧識別軍事與民用目標。

邁爾斯說，中國大陸是第一個運用這種技術來混淆衛星圖片或高空攝影的國家，他們有計劃地進行研究，相關技術已超前美國，能夠有效欺騙過電腦的地理辨識軟體，使電腦誤認為某處出現特定地標或建築，以誘騙敵方製作錯誤的戰術計劃或設定瞄準目標。

自動生成網路對抗技術是於2014年被提出，最早是用於訓練神經網路系統自動識別目標和識別真偽的方法，由於識別是按多個圖像特徵來判別，因此以人工智慧透過自動學習，反向製造電腦能判讀的特徵就能騙過電腦。中國大陸從2017年發展自動生成網路對抗技術，來為衛星圖片進行目標辨識，現在他們也發展出能騙過電腦軟體的技術。

報導說，有些地理目標可以人為添加某些人眼無法辨識的特徵，但卻能影響衛星影像的判讀。這些衛星影像上造假的特徵可以用更多的情報與軍事手段來檢驗，但現在網上使用公開圖像與數據來源的人個人與單位非常，公開資源會變得相當混亂，要對大量不同來源的圖像與數據進行比對與核實，技術難度很高，而且需要非常多的資金。

(中時電子報)