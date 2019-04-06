中部地區林姓男子的妻子小媛(化名)有流浪癖好，林男發現老婆喜歡離家出走，還劈腿2名小王，頓時綠光罩頂，氣得提告。法官判2名小王各賠林男10萬元。

據判決書，林男與小媛交往期間，每逢爭吵，小媛便常負氣離家出走，婚前小媛答應林男不再離家出走，2人於2016年結婚，孰料婚後不久，小媛又故態復萌，喜歡四處流連，時常與多位男性友人出遊，林男關心老婆交友狀況，小媛卻警告他勿干涉太多，並對林男冷漠以對，甚至多次夜不歸宿。某次林男無意間從小媛對話紀錄中，發現她與其他男人過從甚密，與A男及B男同時交往還發生性行為，心碎提告要求小媛與A男及B男賠償他各30萬元。

小媛則辯稱，和林男交往時雙方家人都反對二人結婚，婚後丈夫想創業又抗壓力低，強迫她放棄工作，限制接觸更多社交圈，導致林男無法獨自負荷經濟壓力，要求小媛離婚，小媛不接受，林男就自己搬出去。小媛說，她關心林男時，林男竟自認在「偷情」，慫恿她找小王，讓他得已順利離婚。小媛說，他和A、B都只是朋友，為了試探丈夫有沒有偷看他手機，才故意以LINE談論電愛話題，果然釣到丈夫。

儘管A男及B男都堅稱和小媛只是朋友，法官勘驗LINE對話內容，A男傳訊小媛「親愛的妳月經來了嗎」、「要懷我的小孩了」、「妳有看到我射出來喔！」，小媛回應「我第一次奮不顧身找男人上床」。至於B男則稱呼小媛「無緣的」，傳訊給她「妳好好的跟妳的男人在一起吧」，法官認為2男皆明知小媛已婚，仍與她有朋友以上的互動，已侵害林男配偶權，審酌判A男及B男各賠10萬元給林男。

(中時電子報)