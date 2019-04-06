一名網友在臉書「靠北清大」公開「徵老公」，雖條件必須床事要像「一尾活龍」，仍吸引許多男網友搶「卡位」。

這名女網友「徵老公」的條件除了限定就讀過「清大」，還將自己的基本資料都奉上：身高154cm、體重42kg，BMI值17～18、胸圍32D。還霸氣說：「即使對方沒房、沒車也沒關係，但晚上要餵飽我」。

她強調，徵友並非開玩笑，也沒有要徵「床友」，並表示：「試用滿意就交往、結婚，不行就放生，不要死纏爛打。」不過對象限制條件需要單身、未婚，且沒有複雜的交友關係，也不與前任女友糾纏不清。

此外，對象年齡不拘，就算沒房、沒車沒關係，附加條件是「你晚上要餵飽我，太遜就把你休掉！」。

此文PO出，吸引許多網友推薦自己或好友，紛紛列出身家背景表示「XX無不良嗜好，純情物理男，交友極單純。」、「XXX啦啦隊幹部，無不良嗜好」。還有網友反問：「怎麼樣才能把你餵飽？」、「先卡位！」。

(中時電子報)