演唱會前快複習！Coco李玟金曲精選大盤點 00:022019/04/06 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 華人天后李玟即將在6月開台北演唱會，《中時電子報》為您盤點Coco金曲。（圖／JUSTLIVE提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 出道25年的華人天后李玟，即將在台灣舉辦演唱會，她是首位進軍美國歌壇並於全球發行英語專輯、首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱、首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌、首位獲邀於美國洛杉磯華特迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）舉辦個人演唱會的華語歌手。 李玟1998年「萬人迷」演唱會海報。（圖／Timeless Treasure提供） 就讓《中時電子報》為您盤點Coco李玟的金曲，讓你演唱會前好好複習，6月21日當天能嗨翻台北小巨蛋。 李玟 CoCo Lee - 往日情 李玟 CoCo Lee - 暗示 李玟 CoCo Lee - 真的想見你 李玟 CoCo Lee - 好心情 李玟 CoCo Lee - 再見一面 李玟 CoCo Lee - 美麗笨女人 李玟 CoCo Lee - Di Da Di 李玟 CoCo Lee - 愛在85°C 李玟 CoCo Lee - 魔鏡 李玟 CoCo Lee - 顏色 + 刀馬旦 + Di Da Di + 愛你是我的自由 李玟 CoCo Lee - 過完冬季 李玟 CoCo Lee - 第九夜 李玟 CoCo Lee - 有你就夠了 CoCo李玟 - 我依然是你的情人 李玟 CoCo Lee - 愛你是我的自由 李玟 CoCo Lee - 愛我久一點 李玟 CoCo Lee - So Crazy 李玟 CoCo Lee - 自己 李玟《月光愛人》 Coco lee 李玟-能不能 (中時電子報) #李玟 #盤點 #金曲 #天后.coco #演唱會 也許您會感興趣 推薦閱讀 李玟為象取名滿腦台灣美食 04:102019/03/31 娛樂 CoCo挑戰「一日大象保育員」！照顧重量級巨星有一套 19:212019/03/30 娛樂 影》李玟慶出道25年再登蛋 04:122019/03/23 娛樂 李玟談已逝粉絲哭成淚人 凍齡S曲線秘訣曝光 18:472019/03/29 娛樂 李玟啟動巡演不停機 04:102019/03/30 娛樂 李玟現身動物園清象便 不憂孕事「歌迷都是寶貝」 18:372019/03/30 娛樂 影》李玟621攻蛋開唱！復刻20年前海報「根本沒變」 13:162019/03/22 娛樂 楊丞琳樂迎粉絲催淚彈 04:102019/04/04 娛樂 八三夭回母校 穿制服嗨唱 04:102019/04/04 娛樂 吳克群潮牌DEBRAND前進上海時裝週A-Lin力挺 14:512019/04/04 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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