出道25年的華人天后李玟，即將在台灣舉辦演唱會，她是首位進軍美國歌壇並於全球發行英語專輯、首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱、首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌、首位獲邀於美國洛杉磯華特迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）舉辦個人演唱會的華語歌手。

李玟1998年「萬人迷」演唱會海報。（圖／Timeless Treasure提供）

就讓《中時電子報》為您盤點Coco李玟的金曲，讓你演唱會前好好複習，6月21日當天能嗨翻台北小巨蛋。

李玟 CoCo Lee - 往日情

李玟 CoCo Lee - 暗示

李玟 CoCo Lee - 真的想見你

李玟 CoCo Lee - 好心情

李玟 CoCo Lee - 再見一面

李玟 CoCo Lee - 美麗笨女人

李玟 CoCo Lee - Di Da Di

李玟 CoCo Lee - 愛在85°C

李玟 CoCo Lee - 魔鏡

李玟 CoCo Lee - 顏色 + 刀馬旦 + Di Da Di + 愛你是我的自由

李玟 CoCo Lee - 過完冬季

李玟 CoCo Lee - 第九夜

李玟 CoCo Lee - 有你就夠了

CoCo李玟 - 我依然是你的情人

李玟 CoCo Lee - 愛你是我的自由

李玟 CoCo Lee - 愛我久一點

李玟 CoCo Lee - So Crazy

李玟 CoCo Lee - 自己

李玟《月光愛人》

Coco lee 李玟-能不能

(中時電子報)