Just two of the NBA's best players chatting 😉 pic.twitter.com/zf4FFniy39 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年4月5日

就在湖人5日以90比108慘敗給勇士後，轉播單位《TNT》秀出今年夏天湖人將有7名球員約滿成為自由球員的圖卡，這代表湖人下個球季陣容，很可能呈現相當大的變動幅度，問題是身為湖人一哥的「小皇帝」詹姆斯會擔心嗎？

目前確定今年夏天跟湖人約滿的自由球員包含波普、隆多、穆斯卡拉、史蒂芬生、布洛克、麥基與泰森錢德勒，這7名球員也都在本季擔任過湖人先發主力，卻完全曝露出湖人籃球事務總裁魔術強生與總管瓦林卡重建眼光的短視程度。

因為儘管跟詹姆斯磨合了將近1個球季，湖人幾乎找不到應有輪替陣容，甚至陷入永不停歇的傷兵潮，如今弄到只能利用殘破不堪陣容打完本季，4日更出現匪夷所思場面，因為湖人竟然選擇去年第39順位選來的邦加當上球隊隊長。

如今詹姆斯比較擔憂的是，湖人今年夏天能否找來另一名頂級球星跟他搭配，只是就跟近日謠傳的八卦影劇新聞一樣，詹皇就連想找球星跟他一起擔綱演出電影「怪物奇兵2」都乏人問津，湖人真有辦法在今年夏天搶到頂級球星嗎？

況且湖人想要奪冠，光靠詹姆斯與另外一名頂級球星搭配，絕對還不足夠，假如詹皇一心只想招募頂級球星，卻忘記找來稱職的綠葉球員加盟湖人，想必湖人與詹皇的奪冠美夢，恐怕還需要更多時間與金錢才有可能達成了吧！

(中時電子報)