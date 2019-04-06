南海緊張情勢再次升溫！繼對北京提出正式抗議之後，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）4日晚間再度提出警告，要北京遠離南沙群島中具有主權爭議的中業島（Thitu Island），否則要派遣部隊進行「自殺任務」。

針對中國大陸漁船出沒中業島附近，杜特蒂4日晚間罕見對大陸說出重話，警告大陸遠離該島，否則要派遣部隊進行自殺任務。

菲律賓自去年12月以來就發現，隸屬南沙群島的中業島周邊突然出現許多中國大陸漁船及海警船，粗估至少有275艘，菲律賓此前已對北京當局發布聲明，正式抗議大陸「侵犯菲律賓主權」。

菲律賓總統杜特蒂4日晚間也罕見對大陸說出重話，他在一場演說上表示希望北京遠離菲律賓在南海佔領的島嶼，他說：「讓我們當朋友，但是別碰中業島和其他島嶼」，「如果你敢輕舉妄動，那又會是別的故事，我會告訴我的士兵們『準備好自殺任務』。」

杜特蒂強調他的發言不是警告，而是「對朋友的忠告」。

值得注意的是，杜特蒂鮮少對北京在南海的擴張行動說出重話，相較於前幾任菲律賓政府採取法律行動，強硬解決與中國在南海的主權問題，2016年杜特蒂上任後，中菲緊張關係趨緩，他甚至在2018年4月出訪北京前溫情喊話：「我需要北京，此時比任何人都需要北京。」他將南海爭議視為可協商的議題，而非原則問題。

杜特蒂此前也多次表示不會和中國開戰，因為那是「自殺行為」。

(中時電子報)