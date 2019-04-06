李恩宙拍完《紅字（주홍글씨）》後便輕生。（圖／翻攝自《dailymotion》）

演出韓版《流星花園》的女星張紫妍10年前因不堪陪睡自殺身亡，得年29歲，最近有媒體挖出，和張紫妍同公司的藝人，多年來還有3位女星也是輕生離開人世，其中演出《向左愛向右愛》的李恩宙（或譯：李恩珠）2005年過世，得年24歲，外傳她曾遭受性虐待，最後「雙料自殺」，先割腕再上吊，可見死意堅決。

李恩宙過去曾和車太鉉及孫藝珍合作《向左愛向右愛》，2005年她被哥哥發現在家中穿著運動服自殺身亡，還留下血書表示：「爸爸、媽媽，對不起，我很愛你們，我只是一直很想要拍電影，但是活得根本不像人，我只是想拍電影而已，我不想埋怨任何人。」

傳聞李恩宙拍床戲時壓力很大，工作前常默默落淚，還跟好友說「電影裡的人好像不是我」，死前更留下一篇寫下「所有的人都拋棄我」的文章，，使外界將矛頭指向壓垮她的遺作《紅字》，但該片導演邊赫去年跳出，放話將已收集這些惡意抨擊，並將以誹謗罪起訴相關網友。

據《香港01》報導，去年有知情人士指出，導致李恩宙走上絕路的主因和公司高層性虐待有關，有一說指她曾遭高層塞性玩具，還強逼她上台出席活動，有時時間長達8小時之久，變態手段令人髮指，但未獲證實。李恩宙的哥哥則表示，她在拍片時和家人有過衝突，失眠、厭食，長期下來導致罹患憂鬱症，疑是她自殺主因。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)