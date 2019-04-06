新北新莊區去年發生一起嫂嫂殺害小姑直接用水泥封屍的慘案，當時負責處理該案件的葬儀社工作人員回憶當時，他趕到現場拿起大榔頭想敲碎水泥塚，但連續用力敲了10多下都原封不動毫無損傷，直到隔天點香一拜，竟出現不可思議現象，讓他當場傻眼直呼「太不尋常了」！

狠心殺害小姑的大嫂。(中央社)

網友在臉書分享當時的不尋常現象。(翻攝自《靈異公社》)

網友在臉書《靈異公社》po文 表示，「依舊記得當天的情形，只能用非常不尋常來形容...」，他記得當天接獲通知需要到現場處理一件【特殊的案件】，當天半夜約2點左右，經檢察官批准準備開挖水泥塚，原po一進到房間就開始乾嘔，但他強調當時一進到房間完全沒有聞到任何屍臭味，他帶著大榔頭準備將水泥敲開，奇怪的是用力敲擊10幾下，水泥仍原封不動毫無損傷，後來就決定隔天早上再處理。

隔天一早到現場，同事就說他剛剛回家休息，夢到一位長髮的女性來拜託他，請他救祂出來！他帶著工具前往房間，在場的警官說，昨天這樣敲完全沒動靜也太不尋常了，示意拿香來拜拜，拜拜時警官向水泥塚念禱：xxx小姐，我們是來幫助您的，如果你在 請你保祐我們順利開挖...原po表示警官講完話的時候，就聞到濃厚的屍臭味，他拿著榔頭朝前晚敲擊的點敲了一下，水泥便應聲裂了一大片！很順利的全部鑿開。更令人難以置信的是，他們發現水泥裡封著一具被棉被包果的長髮女性遺體，他當場傻住，亡者竟然如同事夢的一樣，是一位長髮女性！

(中時電子報)