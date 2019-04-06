「姐姐」謝金燕常在社群網站PO辣照，讓粉絲大飽眼福，4日又放送兒童節福利，穿上背後挖空的毛衣，整片裸背全都露，讓粉絲看了暴動直呼「太辣！」
謝金燕日前愚人節時上了經紀人的當，對方騙說劉德華邀請她當明年2月香港演唱會的嘉賓，讓她開心好幾個小時，沒想到結果是愚人節玩笑，讓她瞬間噴淚。而謝金燕就在臉書坦言「不瞞你們說.......我還在想要怎麼報愚人節之仇。我在明她在暗啊.....我看困難.....」，要粉絲集思廣益，幫忙想想報仇方法，逗樂大家。
謝金燕發文的同時，還附上一系列辣照，只見她穿著寬鬆黑上衣，衣服微微滑落露出香肩，尤其上衣背後採深U挖空設計，加上因為沒穿內衣，不只光滑美背大方見客，性感脊柱溝也相當搶眼，引來粉絲留言「好美好辣」、「姐姐你這樣我們很難專心的幫你想」，甚至歪樓敲碗「衣服什麼時候反過來穿」。
(中時電子報)
#謝金燕
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