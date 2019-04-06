王寶強痛認妻子馬蓉出軌經紀人。(取自微博)

男人最痛莫過於是被深愛的妻子背叛！大陸一線男星王寶強把妻子馬蓉寵上天，只是直到2016年他在微博上宣布離婚，並驚爆妻子與他的經紀人有染，之後還爆出馬蓉預謀奪產等一連串內幕。只是論演藝圈綠帽男星最慘，王寶強絕對比不上日本前傑尼斯「光源氏」成員大澤樹生。

前傑尼斯偶像團體「光源氏」隊長大澤樹生1996年與懷孕3月的前妻喜多嶋舞奉子成婚，2013年因為兒子大澤零次模樣越大越不像自己，懷疑兒子非親生，憤而跑去美國驗DNA，後來鑑定結果出爐，證實他的猜測。雖然喜多嶋舞堅稱是DNA檢測出錯，但現在日本網友卻發現一個驚人現象，那就是兒子長越大，竟撞臉他「光源氏」前隊友赤坂晃。

奉子成婚多年後，才得知小孩竟不是自己的，讓大澤樹生打擊超大！他2013年召開記者會坦承被妻子戴了綠帽，講到與兒子沒有血緣關係時，更忍不住當場留下男兒淚，這一幕令人印象深刻。

而比起大澤樹生的慘況，男星中村昌也似乎就好上許多。他與早安少女組前成員矢口真里結婚不過2年，2013年就爆出他抓姦在床，回家後發現老婆用毛巾遮住身體，姦夫還躲在衣櫃中。

據悉，中村昌也當下立刻打給岳母，而岳母一聽到更急忙趕到現場，拉著女兒與姦夫一同向中村昌也下跪。

李小璐與賈乃亮婚姻面臨考驗。(取自微博)

曾經是大陸演藝圈銀色情侶的賈乃亮與李小璐，在去年初賈乃亮在微博的一篇沉痛自白後，就再也回不去了！當時李小璐被爆疑似背叛老公賈乃亮，與嘻哈歌手PG One互動親密兼過夜，出軌風波鬧得沸沸揚揚，賈乃亮隨後也打破沉默，PO出千字文，懇請外界給他曾信仰的愛情留下一點餘地，同時還被發現取消關注PG One的微博，間接承認自己被妻子與兄弟聯手戴綠帽。雖然夫婦倆至今尚未離婚，但李小璐演藝事業也大受打擊，曝光率大幅降低。

(中時電子報)