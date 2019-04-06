飯可以多吃，話不要亂說。一名網友在《靈異公社》分享帶小孩拜拜時，女兒無意中說了神明長相好奇怪的話，當場被處罰的經驗，所幸原po馬上給孩子機會教育也讓小孩向神明道歉才恢復。

網友分享小孩亂講話遭處罰經驗。(照片翻攝自《靈異公社》)

原po表示，那時候帶女兒去關帝廟拜拜，當拜到後殿的元辰殿時，她看到旁邊的太歲神說了一句：「祂怎麼長這樣？長得好奇怪哦！」話才剛說完，小孩哎了一聲摸著眼睛說：「好痛哦！」，小孩手一移開，左眼竟然腫得像貢丸一樣，媽媽當場給她教育說：「妳這麼沒禮貌的批評神明，當然被處罰！誰叫妳亂看亂說，神明的相貌是有祂的道理的，要心存尊重不可亂批評，快跟祂道歉！」小孩立刻雙手合十的說：對不起，我不會再亂講了！

原po也在一旁跟太歲神說：「對不起！小孩無心冒犯了，請開恩謝罪原諒她...」，之後就帶她到殿外前面的洗手台那用水稍微沖洗一下眼睛，她表示，「洗完眼睛就消腫不少，等全程拜完後，小孩眼睛就完全恢復正常了」

網友表示「六十甲子太歲星君是很有個性不能隨意開玩笑和亂說話一聽到馬上瘦小懲罰」，也有人說小時候也做過一樣白目的事，「我小時候也有批評過神明的樣貌

，結果我被懲罰 肚子痛超多天，後來我阿公替我向神明求情，肚子後來才慢慢好的...」

(中時電子報)