一名32歲，即將臨盆的準新手媽媽，卻在懷孕後一直覺得下體搔癢難耐，自行買藥擦拭後卻反而更惡化，忍不住用手狂抓，意圖止癢，沒想到這一抓下體竟然爆血， 緊急就醫後才發現自己早已染上菜花，也讓先生氣炸，懷疑太太偷吃才染病。

根據《ET》報導，振興醫院婦產醫師李偉浩表示，這名產婦就診時，發現陰部早已開滿「菜花田」，密密麻麻景象讓人嚇傻，最大顆的甚至達到3公分大，但丈夫聽到後大為光火，表示兩人在懷孕期間，為顧及胎兒健康，根本沒有做愛，因此懷疑妻子不貞，太太則反擊兩人雖沒做愛，但依舊有親密接觸，反控先生出軌後將性病傳染給自己，兩人關係因此降到冰點。

李偉浩看到兩人在診間大吵起來，趕緊要兩人冷靜，解釋說孕婦懷孕期間免疫力會大幅降低，造成潛伏在體內的乳突病毒發作，所以不一定是在懷孕期間染病，過往甚至有孕婦感染子宮頸癌，妻子這才想起曾有過子宮頸抹片異常的情形，兩人才終於冷靜下來。

李偉浩說，若用自然生產方式，胎兒出生接觸到菜花恐受到感染，甚至在氣管內長菜花，導致胎兒窒息而死，因此必須採用剖腹生產，避免接觸。李偉浩進一步解釋，人類乳突病毒有分高、低危險型，高危險恐造成癌變，低危險則會變菜花，而這名孕婦應是過去感染到乳突病毒，免疫力下降後，潛伏的病毒因此轉為菜花，導致孕婦下體又痛又癢，檢查後為該名孕婦安排冷凍治療，優先處理要大的病毒疣，生產後持續塗抹藥膏，孕婦坐完月子後總算抑制住病情。

(中時電子報)