日食是一個令人驚嘆的景象，它是月球遮住了太陽所致，這樣的事情當然不僅限於在地球上，有衛星的行星都可能發生。美國航太總署NASA的火星探車好奇號(Curiosity)成功觀測到發生在火星兩次日食，分別是火衛一「福伯斯」(Phobos)和「火衛二」迪摩斯(Deimos)所造成的。

NASA 相當有先見之明，2012年好奇號登陸火星時，它有記得帶上太陽濾鏡，因此它高高的桅桿相機(Mast Camera)，可以直接盯著太陽觀測。終於在今年3月17日，好奇號觀測到火衛二通過太陽的畫面，雖然理論上，這可以稱的上「日食」了，然而火衛二非常的小，只有2.3公里寬，使得它根本蓋不住太陽，只是一個黑點通過，通常科學家會稱為「凌日」。

到了3月26日，火衛一也通過了太陽表面，這個衛星較大，直徑大約11.5公里，雖然仍不足以完全覆蓋太陽，但遮住的面積較大，好奇號也明顯感受到陽光變慢了，足以列為日環食。

火衛二的直徑只有2.3公里，通過太陽表面只是較大的黑點，完全遮不住太陽，只能稱為火衛二凌日。(圖/NASA)

這不是好奇號第一次遇到日食，其實從精神號、機會號，以及現在的好奇號，NASA已記錄8次火星日食了。但每一回的觀測仍然都極具備價值，除了它非常有趣以外，也有助於研究火星一與火星二的運行軌道。因為這兩個衛星的軌道仍然不穩定。好奇號的研究員馬克‧李蒙(Mark Lemmon)說：「隨著時間的推移，更多的觀察有助於確定每個軌道的細節。兩個火星衛星的軌道一直在變化，會受到火星、木星，以及兩個衛星之間也有引力干涉。」

李蒙說：「在火星上觀測日出、日落、星夜與日食，都讓我們火星更像個真實的世界，在地球上發生的現象，在火星上一樣會發生。」

(中時電子報)