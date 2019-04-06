把別人的祖墳當垃圾場?一名周姓網友在臉書PO文表示，他近日趁著清明節返鄉掃墓，卻看見自己家中的祖墳遭無良的廢棄物處理商丟得滿墳都是建築廢棄物，讓他爆氣大喊「等連假結束就打電話去X爆鄉公所」

這名周姓網友在臉書社團《爆怨公社》上貼上數張照片，只見他家的祖墳遭人惡意傾倒大量垃圾，不僅一團亂，墳體也遭到破壞，骨甕更外露，讓他十分氣憤。照片只見墳頭上滿是建築廢棄物，有破掉的磚瓦，更有水桶、碎玻璃等，讓一家人非常憤怒。

祖墳上遭傾倒許多垃圾，有碎玻璃、水桶、破磚瓦等。(翻攝自爆怨公社)

周姓網友更表示，他們家其實已有一個家族靈骨塔，但因家中長輩先前反對遷移，才沒有移進靈骨塔，但因這件事情，目前已在討論是否要撿骨進塔。網友看完後，也留言表示「太扯了啦」、「會有報應」、「對往生者該有的基本尊重都沒有」，有人則建議「提報環保局，現在都能循線追」、「建議有破損的地方趕快修復，不然對祂們的子孫不好」。

周姓網友的祖墳墳體也遭到破壞，骨甕更外露，讓他十分氣憤。(翻攝自爆怨公社)

(中時電子報)