楊上昀割腕痕跡至今仍清晰可見。(意林娛樂有限公司提供)

新人歌手楊上昀推出首張EP，其中歌曲〈紙星星〉抒發自己揮別多年的一段苦澀暗戀的傷痛，她大學遇上初戀，暗戀對方五年最後卻無疾而終，還因此陷入中度憂鬱症長達兩年，甚至自殘吞安眠藥、割手腕好幾次，爸媽趕緊將她送醫治療。

楊上昀身材肉感，她表示因體型關係，又常跟男生打成一片，所以都被當成男的看待，對愛情這塊原本不抱任何期待，但遇到這個男生後，讓她第一次感覺被當女生看待，告白後卻被對方冷處理。且事情傳開來後，不少酸言酸語傳入她耳裡，她不敢跟爸媽及朋友訴苦，導致憂鬱症上身，曾經有五天都無法闔上眼睡覺的楊上昀，求助於身心診所開始吃安眠藥，還因為一直無法好好睡覺導致劑量一直增加，甚至出現夢遊的情況。

她也因為想要發洩情緒找不到出口，開始用美工刀劃手腕，「結果有一次因為吃了安眠藥太恍惚，讓我糊里糊塗割傷手腕昏過去，醒來後全身是血躺在醫院，爸媽也才知道整件事情的來龍去脈。」爸媽決定把楊上昀送到台中的醫院治療，靜養了一個多月，藉由看書、創作轉移注意力並抒發情感。

她原本想在發片前去醫院用雷射科技把手腕上的傷疤除掉，但爸爸卻不准，更義正嚴詞地跟她說：「這些傷疤是要警惕你自己的標記！你要留著才能時時刻刻反省自己，過去的種種譬如昨日死，有時候你脆弱或是魔鬼再來找你的時候，這些傷疤就是你的十字架，才不會讓你再做傻事！」現在她已緩解為輕度憂鬱症，還是得要服用少量安眠藥克服睡眠問題。

她也想要藉著這首創作背後的故事及自身經歷憂鬱症纏身的經驗，告訴有相同困擾的人，要好好珍惜家人及目前的一切，「有時候『陪伴』及『在』就能成為自己撐下去及克服陰暗面的力量！」也正式向這段初戀告別。

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(中時 )