4月5日是前總統、已故國民黨總裁蔣中正逝世的日子，國民黨主席吳敦義、前國民黨籍總統馬英九紛紛對蔣中正表達緬懷之意，但時代力量立委黃國昌卻在個人臉書放上一張蔣中正與毛澤東的合照，照片上面寫的「蔣介石：與共產黨談和平 等於與虎謀皮」，此外黃國昌還寫了一段文字聲稱「蔣介石應該沒想到，他用一生的教訓，領悟的這句忠告，現在的中國國民黨人，不僅早已棄如敝屣，更爭先恐後地投共媚共。」，然而黃國昌或許沒有注意到，照他這樣的講法，前民進黨籍的總統陳水扁，也將成了「投共」「媚共」之人。

儘管如今國民黨的大老如馬英九、吳敦義、朱立倫、韓國瑜紛紛倡言兩岸和平協議的重要性，但陳水扁比他們都更早喊出，早在2004年2月3日做為時任總統的陳水扁就主張兩岸應簽署「和平穩定互動架構協議」，如果馬吳朱韓等人的言論被黃國昌視為「投共」「媚共」，不曉得陳水扁算不算？

雖然如今的民進黨被翻出陳水扁的舊帳時曾辯稱，過往民進黨提出的是基於兩岸主權對等，但國民黨倡議的是「一中原則」下的投降式協議。然而「一中原則」從來就不必然跟投降式協議畫上等號，中華民國憲法就是一部「一中原則」的憲法，兩岸人民關係條例更明定大陸地區和台灣地區一樣是我們的領土，試問在此前提下，承認「一中原則」有何不對？國民黨的馬吳朱韓等人，有哪人主張一中是中華人民共和國了？不但沒有，還通通公開反對過中共版本的一國兩制。

而且如果照民進黨說的，依照主權對等的方式，那就是要承認中華人民共和國的主權獨立，以兩個中國或一中一台的原則簽署和平協議，此舉將公然違法我們的憲法與法律。黃國昌身為法律系教授，又是立委，結果不去批評民進黨這種公然違法違憲的主張，卻譴責國民黨依法依憲的做為，實在令人匪夷所思，難道他在學校都在教學生不必遵守憲法和法律？那他還去選立委幹嘛？反正立了法律官員也可以不用遵守。

而且拿蔣中正所處的時空背景來比喻如今，更完全不倫不類，蔣中正當總統時，我們跟美國維持邦交，美軍駐台、第七艦隊巡防台海，雙方還有共同防禦條約，經濟上又有美援，外交上更長期維持聯合國安理會五大常任理事國的地位，當時中共不但一窮二白，海空軍戰力也極其落後，不具備跨越台海的條件，所以台海分治後蔣中正當然沒有理由需要跟中共和談。但如今上述有利於我方的條件一項都不具備了，除非有人敢保證美國絕對會在中共犯台的第一時間馬上軍援，否則我們能不與中共談判協商，避免中共犯台嗎？不用到如今，即使在蔣經國當總統時，不也一改原本「不接觸、不談判、不妥協」的兩岸政策，於1987年讓紅十字會擔任兩岸溝通橋樑，並開放赴大陸探親了嗎？難道這時候又要說蔣經國也背叛了蔣中正也在「投共」「媚共」？

蔣中正固然反共，但他畢生追求的是中國的統一富強，始終堅持一個中國，如今有些獨派人士老愛引用蔣中正的反共言論，儼然以蔣中正的傳人自居，結果卻一邊推動台獨這種蔣中正最痛恨的分裂中國的行為，讓人感到錯亂。

(中時 )