台北市長柯文哲針對「蔡柯配」、白綠是否重啟合作，仍不願表態。民進黨立委郭正亮卻出乎意料認為，民進黨還是會想和柯P維持合作的可能性。

郭正亮指出，大概所有的民調，白和綠加起來都大於藍，關鍵是如何讓選戰熱起來，讓白的選票流到綠的這邊，這個當然是最好的一個計算。

至於「蔡柯配」有可能嗎？郭正亮斷言，完全不可能。不過還是想要和柯P維持合作的可能性，因為畢竟師出同門，像2014年就是他們幫柯P選台北市長。至於未來白、綠怎麼合作，就看白、綠誰是領先者。

郭正亮在政論節目《少康戰情室》認為，柯P參選2020總統的機率很高，即使勝算不是那麼高，可是他為了不分區和政黨補助款，還有延續到2024的生命線，恐怕還是會參選。最後白綠會怎樣合流，基於打倒國民黨的共同目標。被問到柯P現在會想打倒國民黨嗎，搞不好會想打倒民進黨？郭正亮對此斬釘截鐵說：不會，他不一定會這樣想，因為柯P團隊裡面的人，他們都認識。

(中時電子報)