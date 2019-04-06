清明連假第二天，為了防制街頭暴力，台南市警方5日晚間鎖定八大行業密集的中西區進行擴大臨檢，台南市警察局長黃宗仁主持警隊勤教後出動，展現公權力執法，要讓民眾平安度過4天假期。

台南市中西區有產業特殊性，因屬台南市蛋黃區，特種行業多，白天人口少，一到晚上就是夜貓族聚集場所，轄區警方夜間執勤比白天還忙，但仍在有限警力內維持治安秩序，常有警員私下苦嘆「白天不懂夜的黑」。

第二警分局長王森瑒5日晚間擔任指揮官，率隊臨檢兩間KTV，兩間酒店，他要求轄內特種行業者，必需提升自我管控能力，與警方建立通報聯繫機制，才能有效遏止暴力衝突發生。警方會持續透過重點式、密集式臨檢等加強執法強度。

黃宗仁強調，特種營業場所內外絕對不可涉及毒品、酒後鬧事、暴力鬥毆與槍擊事件，南市警遇到街頭暴力必須迅速控制現場，壓制違法分子蕭張氣燄，展現公權力。

(中時 )