05：24地牛又翻身 規模4.4 屏縣震度4級 05:472019/04/06 中時電子報 高德順 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 05:24地牛又翻身，三地門震度4級(圖/氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 清晨地牛又翻身！屏東縣三地門震度最高，有四級，目前尚無災損消息傳出。 台灣地區今天清晨5點24分發生芮氏規模4.4的地震，震央在屏東縣政府東北方26.1公里、屏東縣三地門鄉，深度15.5公里，屬於淺層地震。 最大震度：屏東縣三地門4級、高雄市旗山3級、屏東縣屏東市、台南市楠西、嘉義縣大埔、臺南市、嘉義市、雲林縣四湖2級；臺東縣太麻里、高雄市、南投縣玉山、雲林縣斗六市、彰化縣彰化市1級。 (中時電子報) #地震 #雲林 也許您會感興趣 推薦閱讀 微冊特展好書 誠品買得到 04:102019/04/02 生活 黃金海岸馬拉松跑步旅行 布里斯本好好玩 11:022019/04/02 生活 雲林又傳虐嬰！檢警旅館救人 13:362019/04/02 生活 網驚地震狂搖竟沒國家警報 中央氣象局回應了 13:332019/04/03 生活 重視品德教育 品德動畫教材列入雲林校訂課程 19:112019/04/03 生活 台東5.6地震 氣象局籲提防餘震 04:102019/04/04 生活 暖冬作物減產 救助慢半拍 04:102019/04/04 生活 欠錢50年 98歲嬤走3公里「百倍奉還」 14:322019/04/04 生活 花東1日5震 最大規模5.2 01:132019/04/05 生活 當日鮮配55公里 東板香台東飄香 11:532019/04/05 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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