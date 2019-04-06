清晨地牛又翻身！屏東縣三地門震度最高，有四級，目前尚無災損消息傳出。

台灣地區今天清晨5點24分發生芮氏規模4.4的地震，震央在屏東縣政府東北方26.1公里、屏東縣三地門鄉，深度15.5公里，屬於淺層地震。

最大震度：屏東縣三地門4級、高雄市旗山3級、屏東縣屏東市、台南市楠西、嘉義縣大埔、臺南市、嘉義市、雲林縣四湖2級；臺東縣太麻里、高雄市、南投縣玉山、雲林縣斗六市、彰化縣彰化市1級。

(中時電子報)

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