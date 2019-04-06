今天（6日）水氣減少，各地大多為多雲到晴，適合出遊，只有東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區也有小範圍的短暫降雨。

溫度方面，清晨仍有些微弱的東北風，北臺灣低溫比昨天稍降一些，大約在18、19度，而其他地方則在20到22度，白天西半部高溫來到28至30度左右，東半部也有26、27度，各地都是舒適溫暖的天氣，西半部日夜溫差大。

清明連假剩下2天，氣象局指出，今天起到下周二各地都是多雲到晴好天氣，降雨不多，白天溫度越來越高，高溫都可來到28至30度，下周二各地高溫更上看30到33度；不過，下周三開始，北部、東半部將變天轉雨，高溫略降，中南部地區雲量也稍增；下周四、五加上華南雲雨區東移，雨區將逐步擴大到中部以北、東半部，東北季風也會增強，北部高溫下降至23、24度，低溫則約18、19度。

季節交替，金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全，連假交通往返也請留意航班資訊。

空品方面，今天雲嘉南及高屏空品區擴散條件較差，為「紅色警示」等級；北部、竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級；宜蘭、花東空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級。

(中時電子報)