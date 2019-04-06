時代雜誌今天引述3名美方官員說法報導，美國總統川普政府已暫時擱置售台F-16V戰鬥機，直到美中敲定貿易協議為止。官員憂心，川普為求貿易協議，對北京姿態可能軟化。

總統蔡英文3月下旬過境夏威夷期間，透過視訊向華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）發表談話，證實台灣已向美提出採購F-16V與M1戰車的要求。彭博3月底報導，川普政府即將答應台灣要求，允許對台出售60多架F-16V。

川普昨天表示，美國政府距離與中方達成貿易協議「相當接近」，並預期美中將在「未來4週甚至更短時間內」達成協議。依照規畫，美中談判團隊達成貿易協議後，川普與大陸國家主席習近平將會面並親自簽署，象徵持續約一年的貿易戰告一段落。

多名美方官員指出，美中商談的貿易協議將有助川普政治前途，緩和股市投資人緊張情緒，但不大可能解決美中貿易糾紛的核心問題，包括陸竊取智慧財產權、從事網路間諜活動、傾國之力扶植特定產業。

時代雜誌報導，白宮原本已默許售台F-16V，卻在美中貿易談判尾聲之際將軍售案暫擱一旁，凸顯在美中關係與美國承諾協助台灣自衛間取得平衡，有多麼複雜困難。報導形容，川普政府為求美中貿易協議而暫擱對台軍售，形同再次向陸低頭。

(中時電子報)