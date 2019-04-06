《產經新聞》連載的《李登輝秘錄》6日指出，1992年末時任台灣總統的李登輝曾透過國策顧問曾永賢與在水面下與中方交涉，提案由中、台與新加坡共同出資設立航空公司，結果計畫成為幻影。

文中指出，曾1992年末與中國國家主席楊尚昆及其部下建立極密管道，雙方曾研討共同出資設立航空公司的計畫。曾與對口窗口人民解放軍總政治部聯絡部長葉選寧於1994年初曾反覆討論共同出資之事，出資比率為中、台各45％。中台之外再加上新加坡做為安全保障。

當時台灣與中國之間因安保的理由禁止飛機、船舶直航，雙方的往來只能經過香港等地。說不定李登輝當時的計劃是想實現兩岸直航。李1994年5月16日訪問南非的歸途，以專機加油的理由短暫訪問了沒有邦交的新加坡，與新加坡總理吳作棟談成立合併公司的計畫。

曾指出，「新加坡總理提案將3方的出資比例修正至各3分之1, 但台灣、中國都不同意。若在新加坡登記的話，很可能被新加坡完全控制」，在中台的擔憂下計畫挫敗。

不過，這與新加坡前總理李光耀(1923-2015年)在2000年出版的《李光耀回憶錄》的內容有些許不同，《李光耀回憶錄》中指出，李登輝的提案是「海運公司」，而李光耀和吳作棟則提議加上航空公司，並將新加坡的出資比例提高到3方均等。

文中指出，「李總統雖然贊成此案，但預想(要取得中國的同意)可能很困難，因此來尋求新加坡協助解決問題。」說不定新加坡是想發揮主導權來連結中台。

參與此案的吳作棟後來訪中，1994年10月6日在北京的人民大會堂上，與楊的後任、1993年3月就任國家主席的江澤民會談時曾探詢其意願，結果江並沒有點頭。李的記載是，江當時回答吳說，「很遺憾，並不適當」。

台方密使曾永賢已事先探詢了對口窗口的葉，但最要的國家主席江此時正因某兩個理由對李登輝抱持了不信任感。

(中時 )