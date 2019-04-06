◎中國時報

假新聞亂象被政府視為「國安層級」的危機，為防堵假新聞、假消息流竄，行政院狂修法，其中《廣播電視法》增訂廣電業者自律規範機制、事實查證規定及罰則等。立法院法制局也看不下去，針對修法草案要求業者應作成調查報告提送國家通訊傳播委員會（NCC）審議，建議將「審議」修正為「備查」，以示行政院對於媒體第四權的尊重。

為解決台北市東區沒落及空屋太多問題，台北市長柯文哲有意課徵空屋稅，無論持有的是房屋或店面，也無論戶數，只要閒置超過1年就要課稅，且稅率訂得比目前非自住的多屋稅率3.6％更高，由於事涉中央《房屋稅條例》母法，市府已安排這個月找財政部討論。不過，台北市商業會理事長王應傑表示，課空屋稅是「治標不治本」。

民進黨總統初選12日協調截止日迫在眉睫，若無進展，就須進入第二階段政見發表，最後進入民調；挺英派動作頻頻，但不論「霸王條款」或停止初選，議題都已發酵，若想在黨內強度關山，勢必引發負面社會觀感，這局如何解，終究回到蔡、賴兩人身上。

蔡總統5日整天在雲林參拜宮廟與私人拜訪共14行程，她強調，過去3年都在做真正的改革，她很有信心，今年效果會開始顯現，包括國政、人民生活與經濟發展。

◎旺報

中美貿易談判漸入佳境，人民幣的前景也跟著被外資投行看好。包括摩根大通、渣打銀行以及路透調查均指出，受到中美達成貿易協議的樂觀情緒影響，預估未來1年人民幣兌美元匯率將溫和升值至6.65至6.66。分析師也指出，由於美國今年「不升息」的立場，將使美元前景轉暗，並帶動人民幣匯率趨堅，這個情況或將帶領新興市場貨幣扳回去年的跌幅。

對於人民幣而言，2019年或許是一個值得期待的一年。在美國聯準會釋出今年內不升息的同時，中美貿易談判的氛圍也越來越好，再加上油國組織（OPEC）放話要放棄美元交易，種種跡象顯示，人民幣在今年發揮的空間著實不小。

世界上石油生產及輸出量最高的國家沙烏地阿拉伯正考慮停用美元進行原油交易。根據路透獨家消息，如果美國通過《禁止石油生產和出口卡特爾法》（NOPEC），沙烏地就會採用美元以外的貨幣來出售石油。分析認為，人民幣很有可能因此變成國際油價另一主流計價單位，對人民幣國際化的推動作用巨大。

2008年全球金融危機爆發後，美元本位的國際貨幣體系暴露出極大缺陷，世界各國和國際組織紛紛提出改革國際貨幣體系的主張。目前人民幣在國際市場的認可度和接受度不斷增強，根據一份研究報告指出，2030年前後，中國經濟規模有望達到全球第一，屆時人民幣將成為與美元、歐元功能相同的第三大國際貨幣。

◎工商時報

全球股市多頭氣盛，台股資金行情不墜，多軍可望續掌兵符，專家指出，輔以有基之彈，可挑選3月營收月增、年增及前三月營收成長的「三增」股，包括京元電、明基材、信邦及聚陽等15檔搶先公布營收的個股，可望成為下周台股續戰前高的先鋒部隊。

全球關注的中美第九輪貿易談判，美東時間4日在華盛頓落幕，美國總統川普隨後會見中國國務院副總理劉鶴為首的中方代表團。儘管川普並未宣布之後「習川會」時間，但本次磋商已在經貿協議文本等關鍵問題上達成新共識，川普甚至提到，協議有望在大約四周內達成。

美國勞工部周五（5日）公布3月失業率維持歷史低檔附近，非農業就業人數大增近20萬人，走出前一個月僅增3萬多人的低潮，優於市場預期，讓市場看好美國經濟維持一定的成長動能。

世界貿易組織（WTO）日前將今年全球貿易成長率由3.7％大幅下修至2.6％，台灣今年以來出口下滑、工業生產衰退，景氣更月月徘徊於藍燈邊緣，經濟疲困如斯，亟待內閣提振之際，我們的執政黨竟然只會成天圍剿高雄市長韓國瑜，誣指他人賣台，甚至還以打假新聞為名把手伸進媒體恣意戕害新聞自由。

(中時電子報)