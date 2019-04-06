紅人隊內野手潘寧頓登板投球。（美聯社資料照）

開季除了先發投手不夠用，內野也災情慘重，洋基彷彿重演去年窘境。他們宣布簽下34歲內野優替人潘寧頓(Cliff Pennington)，其實潘寧頓沒什麼戰力可言，他能守備二三游和外野，甚至在垃圾時間登板投球，但去年在紅人隊打擊率僅0.138，空有手套沒有球棒。

根據美媒《雅虎體育》的說法：洋基只希望球被打出去時，內野有個活人幫忙擋住。

總之這只是備用計畫，如果真的到了需要潘寧頓上場的時候，洋基的麻煩就大了。潘寧頓被放入40人名單，在3A待命，另一名小將艾斯卓達(Thairo Estrada)被叫上大聯盟。艾斯卓達精通十八般武藝，相當於紅襪的「海嘯哥」林子偉，兩人都在球隊傷兵累累時獲得機會。

23歲艾斯卓達是洋基頂級新秀，倒楣的是他去年在家鄉委內瑞拉遭槍擊，臀部中彈，而且子彈沒有馬上取出，又練球幾個月才讓醫生清除。艾斯卓達前日忽然接到球團命令，要他坐上飛機去巴爾的摩支援(洋基正對戰金鶯)，他感慨地說：「感謝上帝給我第二個機會。」艾斯卓達是洋基40人名單裡最後一位內野手了，所以才緊急補進潘寧頓。

(中時電子報)