媒體人陳揮文上節目《新聞深喉嚨》。(圖/本報系影音截圖)

2019.04.04新聞深喉嚨 韓吳會延期"訪美後"再說...太陽們未擺平韓拒當擋箭牌？

高雄市長韓國瑜挾驚人民意，堪稱眾望在身，讓藍營黨內「太陽」處境尷尬、有選票壓力的民代與支持者氣急敗壞。新北市議員葉元之認為「不應該把朱、王打成二軍」，媒體人陳揮文聞後直言：「目前16個民調，朱、王顯然是二軍！」

葉元之與陳揮文等人上節目《新聞深喉嚨》，談及國民黨正面臨前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、國民黨黨主席吳敦義與韓國瑜間的「三角關係」。葉認為「不應該把朱、王打成二軍」，否則會對藍營造成傷害。陳聞後直言：「元之兄提到說，不應該把朱、王打成二軍，講這樣是沒錯！葉元之講這樣是沒錯！但是你目前16個民調，他(指朱、王)顯然是二軍啊！」

陳揮文指出：「這民調也不是做的，你這16個民調有藍的、有綠的、有媒體的、有學術機構的，他做出來，這個怪誰？」主持人平秀琳回應：「他是自己變成二軍，不是被打成二軍！」

陳回文進一步解釋：「而且甚至礙於民調經費、調查方法、問卷設計，這是社會科學這個很專業的，有些宣布參選的候選人，大部分的民調，他根本不調查！為什麼？因為你的民調太低！他根本連列入選項都沒有！這個要怪誰？」

此外，陳揮文也表示，就自己的觀察，大部分綠營支持者會含淚投票，「肚子扁扁，也要投扁」；但相反的，大部分藍營支持者會含淚不投票，這點從2014與2016年就可見到，就算明明知道自己愛的政黨可能不會當選也不去投，「寧為玉碎，不為瓦全」！

(中時電子報)