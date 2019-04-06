昨天是清明節，內政部小編在臉書宣傳自然葬，並發出一張圖片與傳統葬做對比，其中一張有消波塊的「海濱公社」圖，讓網友笑翻直呼，問小編「你是不是沒聽過海哭的的孫音？」、「小編明年記得告訴我們海是什麼顏色啊～～」。

清明節內政部小編在臉書宣傳自然葬，發文說「面對親人離別，還考慮住得「人擠人」的傳統葬嗎？你聽過能讓親人獨享清幽的環保自然葬嗎？」

文中提到，環保自然葬，是指火化將遺骸燒成骨灰後，不做永久設施，不放進納骨塔、不立碑造墳，而是以樹葬、花葬、海葬、灑葬，和植存(「植存」是指在政府劃定的非公墓地作自然葬，而樹葬、花葬則是在公墓地。)等方式，讓骨灰歸於土地的一部分，並供後人遙思、祭拜。有愈來愈多民眾認同及接受火化及環保自然葬。

文中最後說，不像傳統墓仔埔雜亂無章，也不似靈骨塔那種集合式宿舍，環保自然葬講求自然簡單，以清幽的環境、獨立寬敞的空間，讓先人舒適安詳地長眠於此。小編刊出的圖片，用來和自然葬做對比的最後一張圖是海邊消波塊，並標註「海濱公社」。

一堆網友笑翻說「你是不是沒聽過海哭的的孫音？」、「內政部是撿到坦克膩www」、「海濱公社是台中特有的吧XD」、「我下禮拜買市長肉粽應該會吃到小編的餡」、「我們懷念你。小編」、「海濱公社太潮了！潮濕的潮!」、「小編，答應我你要好好的XD」、「難道小編想要變成打拋豬口味的水餃嗎？」、「小編是撿到隱身斗篷嗎？抓不到~抓不到~」、「告訴我 你想當粽子餡還是餃子餡」、「才清明節，已經要推銷中部粽了逆」、「小編簽了生死狀了嗎？XD」。

(中時電子報)