積弱不振的尼克隊季外準備要大幹一場了，而且這是球團總裁米爾斯(Steve Mills)本人做出的承諾。他們這周特別寄信給持有季票的球迷，告訴他們「未來一片光明，我們賣出了波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)、小哈達威(Tim Hardaway Jr.)、康尼李(Courtney Lee)、貝克(Trey Burke)，我們有兩支首輪籤，距離計畫目標更近了。」

由於擺爛成功，尼克很有機會抽到狀元籤，在6月抱回杜克大學新星錫安威廉森(Zion Williamson)。《紐約郵報》報導，米爾斯的信中明確提到：「我們清出的薪資空間足以在自由市場簽下兩位超級巨星，我們也會專注在選秀。」

換言之，尼克至少可以做到「雙王合體」，如果抽到狀元籤就是「三王合體」了。米爾斯還不能說這兩個人選是誰，媒體都猜測是杜蘭特(Kevin Durant)和厄文(Kyrie Irving)，尼克大約還有7400萬美元的薪資空間。

這封279字的短信重燃球迷信心，尼克讓球迷失望太久了，空有聯盟最好的球場(麥迪遜花園廣場)以及昂貴的門票，卻只有不相稱的戰績。尼克老闆多蘭(James Dolan)也被譏為北美職業運動最爛的管理者，這次總裁米爾斯掛保證，尼克重返榮耀的日子就要到了！

(中時電子報)