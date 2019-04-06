前國民黨立委吳育昇。(圖片取自Youtube)

高雄市長韓國瑜出訪大陸，為高雄簽訂近60億元農漁外銷訂單和MOU，收穫豐碩。但台北市長柯文哲卻認為，「賣水果不會解決我們的問題」。對於柯P的意見，韓國瑜則表示，「柯P是一個很認真的人，但成績卻是零分，因為他跑錯方向」，一句話完爆柯P。

柯文哲日前接受親綠電視台節目專訪，關於韓流的崛起，柯認為是網路興起加上淺碟效應，讓台灣從此進入海嘯政治。韓流是海嘯政治的經典之作，極端政治下的海嘯政治，只有韌性才能抵抗極端政治的發生。

談到韓國瑜和大陸簽訂53億元的農漁產採購MOU，柯文哲認為，台灣賣水果到廣東確有優勢，但只占幾%的優勢。台灣水果賣到日本才叫有優勢，因為賣那個地方沒有的水果，例如黑金剛等水果，就會變成高級農產品。台灣農業最重要是技術的提升，否則簽在多MOU也是沒用。

對於柯P的酸言酸語，韓國瑜表示，「柯文哲是很認真的人，跑得最快，但成績零分，因為他跑錯方向」，一句話完爆柯文哲。對此，前國民黨立委吳育昇在政論節目《大政治大爆卦》反嗆，如果真的要譏諷MOU沒用，那麼柯P為啥不笑前台中市長林佳龍和德國「一人公司」簽定海水採礦MOU？金額還高達一千億！而韓國瑜簽MOU只占20億左右，其餘都是真材實料的訂單，還可看出永續發展及長期合作的趨勢。

吳育昇反譏，柯P可能是近來網路聲量不如韓國瑜，如果不酸韓國瑜，柯P就沒有新聞熱度。但是打韓國瑜要打得有道理，打高雄市政，請問柯P治理台北市政又好到哪去？大巨蛋問題解決了嗎？他奉勸，柯P應該把心思放在台北市政上，而不是整天只想著選總統。

(中時電子報)