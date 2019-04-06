過去被視為「韓國瑜伯樂」的前長官台北市長柯文哲，近來屢出打韓發言。不僅質疑韓，網路聲量50天超越自己不正常，更痛批「賣水果不會解決我們的問題」；同時，也對公投大表質疑。台北市議員王世堅則砲轟：「台灣民眾的生活、台灣前途社會制度都跟柯文哲無關，對柯文哲而言只要他能當總統就對了！」還要台灣人不要被柯所騙。

柯文哲對於韓國瑜短短50日網路聲量就超越自己，認為「韓流不正常」，還表示：「天啊！這個！這叫極端政治下的海嘯政治！」日前更開嗆韓赴對岸橫掃數十億訂單：「賣水果不會解決我們的問題。」

此外，柯文哲也批評台灣社會弱智，自爆自己走進投開票所才知道公投題目。對此，王世堅在臉書火力全開：「柯文哲公民素養是如此糟糕，民主政治選舉選民須先了解其投票的意義跟內容，但柯文哲是全然不知，還說自己都在忙選舉，可見柯文哲毫無政治理想可言！」

王世堅進一步指出：「公投議題跟大家生活息息相關，但對柯文哲而言這些並不重要，台灣民眾的生活、台灣前途社會制度都跟柯文哲無關，對柯文哲而言只要他能當總統就對了！且柯文哲想當的總統還不是民主政治下受法律、國會制約的總統，是要能像雍正皇帝、毛澤東這樣威權帝王式總統！」

同時，王世堅還呼籲：「柯文哲對社會議題是完全不關注，他毫無人文素養，只知道如何欺騙社會大眾！大家不要再寵壞柯文哲，不要把對醫生的尊敬與感謝投射到柯文哲身上，台灣人民感情豐富，過去都是被柯文哲所騙！」

不僅如此，王世堅更一針見血表示：「一位施政滿意度六都最低，不滿意度又是六都最高的市長，到底有什麼資格說三道四？」

(中時電子報)